Arianna Meloni: "Con i cellulari si possono fare grandi cose, ma costruiscono persone sole" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Quando vedo i giovani con questi cellulari, probabilmente farete grandi cose, ma stiamo costruendo tante persone sole. aiutateci a sconfiggere questo male, fateci capire come arginare questo pericolo. Io sono a via della Scrofa, sono pronto a da accogliere chiunque" così Arianna Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev