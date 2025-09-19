Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
Fitch promuove l’Italia: ora il rating sale a BBB+

19 Settembre 2025 - 23:43 Alba Romano
«Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada», ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti

Fitch prevede per l’Italia una crescita dello 0,6% nel 2025, con un’accelerazione a una media dello 0,8% nel 2026-2027. Lo riporta una nota fornita ad Ansa. «La domanda interna, in particolare gli investimenti, sarà un motore essenziale della crescita a breve termine, compensando la debolezza del settore estero», afferma Fitch mettendo in evidenza che i fondamentali del sistema bancario sono solidi.

Sale il rating, outlook è stabile

L'agenzia di Rating Fitch fa alzare il rating italiano da BBB a BBB+. L'outlook è stabile. «Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada», ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

