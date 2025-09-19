Gaza, nuovi attacchi israeliani: 4 morti tra cui due bambini. Gli Usa pongono il veto all’Onu per il cessate il fuoco

Il sindaco di New York Eric Adams: «Netanyahu sarà accolto come gli altri dignitari»

Almeno quattro palestinesi, inclusi due bambini, sono stati uccisi dall’alba di oggi in una serie di attacchi delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza, a Khan Younis, zona in cui si trovano le tende delle famiglie sfolalte . Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche. Secondo la stesa fonte, a Deir al-Balah, nella zona centrale, un uomo è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti dopo il bombardamento dei pressi della vecchia Moschea. Un altro civile è stato ucciso a ovest del campo di Nuseirat in un attacco con droni.

Anp: «Veto Usa pericoloso, incoraggia Israele»

Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente palestinese Abu Mazen, ha espresso «profondo rammarico e sconcerto» per il veto posto dagli Stati Uniti alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza, sostenuta dagli altri 14 membri del Consiglio. Abu Rudeineh ha definito «schiacciante» il sostegno internazionale alla risoluzione, sottolineando che il veto americano rischia di mandare un messaggio pericoloso, «incoraggiando Israele a continuare a commettere crimini e a sfidare il diritto e la legittimità internazionali». Ha poi esortato Washington a riconsiderare la propria posizione.

New York, Adams: «Netanyahu sarà accolto come gli altri leader»

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha confermato che incontrerà Benjamin Netanyahu durante la sua visita in città per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Sarà accolto come gli altri dignitari», ha dichiarato in conferenza stampa, precisando che «esiste una cosa chiamata immunità diplomatica». Oltretutto, la giurisdizione della Corte Penale Internazionale non si estende agli Stati Uniti, per cui il sindaco di New York non avrebbe autorità per eseguire il mandato di arresto. Intanto, secondo il Times of Israel, il presidente Donald Trump ha dato il via libera all’ex premier britannico Tony Blair per costruire consenso internazionale attorno alla sua proposta di istituire un organismo di transizione per governare Gaza dopo la guerra, fino alla sua riconsegna all’Autorità Nazionale Palestinese.

La proposta

La proposta, elaborata nei primi mesi del conflitto, prevede la creazione di un’«Autorità internazionale di transizione di Gaza» e di una «Property Rights Preservation Unit» per garantire il diritto dei cittadini a mantenere la proprietà delle loro case anche in caso di partenza volontaria. Il piano, sottolinea il quotidiano, non menziona progetti di sfollamento forzato o un supporto alla Trump Riviera, ma la bozza stilata da Blair non è ancora stata resa pubblica.