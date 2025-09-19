Il lungo applauso del Parlamento Ue per l'approvazione della risoluzione su Gaza – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2025 Con 305 voti favorevoli, 122 contrari e 151 astenuti il Parlamento Europeo approva la risoluzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Fra le questioni centrali, oltre quella della liberazione degli ostaggi e della lotta contro la carestia, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Le immagini del lungo applauso. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev