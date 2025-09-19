Mattarella cita Benedetto Croce: Giovani e adulti ricordino che violenza non è forza, ma debolezza – Il video

Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud Flotilla
19 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2025 “I giovani meritano maggiore rispetto e richiedono grande attenzione. Dobbiamo offrire ai giovani un orizzonte di speranza che contempli la possibilità di una personale realizzazione. Va ricordato ai giovani come agli adulti, e forse particolarmente agli adulti, che la violenza non è forza ma debolezza.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 5° Anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro (Roma). / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

