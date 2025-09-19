Andrea Dallavalle e il festeggiamento inaspettato per l’argento nel salto triplo, sugli spalti spunta Matteo Berrettini: come ha reagito l’azzurro – Il video

Il tennista romano si è complimentato con il 25enne piacentino e lo ha spiazzato con un gesto a sorpresa

Un festeggiamento inaspettato quello di Andrea Dallavalle, dopo lo storico argento portato a casa nel salto triplo ai Mondiali di atletica in Giappone. Dagli spalti dello Stadio nazionale di Tokyo, con l’immancabile cappellino in testa, è sbucato Matteo Berrettini. Dopo la scottante delusione di pochi giorni fa, con l’uscita al primo turno dell’ATP cinese di Hangzhou, il tennista si è concesso cinque giorni di allenamento e svago in Giappone prima dell’Atp 500 di Tokyo.

I complimenti di Berrettini e la foto

I complimenti urlati da lontano, poi il «batti il cinque» come se parte di quell’argento fosse anche di Berrettini, e con lui dell’intera Italia. Poi i tavoli si ribaltano, e la fama del tennista diventa tutta di Dallavalle. Matteo Berrettini, per immortalare il momento, si è voltato spalle alla pista e ha scattato un selfie. Sullo sfondo, sorridente e con la bandiera italiana a mo’ di mantello, proprio il 25enne piacentino visibilmente sorpreso ed emozionato.