Usa, candidata democratica al congresso scaraventata a terra dall’Ice. «Ci hanno detto “I vostri diritti sono sul marciapiede”» – Il video

19 Settembre 2025 - 21:32 Alba Romano
L'azione contro la 26enne Kat Abughazaleh che era presente a un presidio davanti a un centro per rimpatri dell'Illinois

Venerdì durante una protesta davanti a un centro dell’Immigration and Customs Enforcement dell’Illinois una candidata democratico al Congresso, la 26enne Kat Abughazaleh, è stata presa e sbattuta a terra da un agente dell’ICE. A incastrare il federale diversi video su X. Kat Abughazaleh stava prendendo parte alla protesta fuori dal Broadview Processing Center.

«I vostri diritti del Primo emendamento sono sul marciapiede»

«Prima hanno sparato a terra delle munizioni al peperoncino, e poi hanno detto: “I vostri diritti garantiti dal Primo Emendamento sono sul marciapiede”», ha raccontato Abughazaleh a Newsweek. «E poi, quando abbiamo cercato di intralciare il furgone, ci hanno preso o trascinato via, per alcuni addirittura spintonati. Io sono stato presa e scaraventata via».

