La lettera di Arianna Meloni al Foglio: «Basta contrapposizioni ideologiche»

20 Settembre 2025 - 10:17 Alba Romano
La sorella della presidente del Consiglio: sì al premierato

«Credo che sia interesse di tutti, ma soprattutto degli italiani, fare in modo che il sistema politico sia il più possibile basato sulla certezza che chi vince le elezioni possa governare per l’intera legislatura. Per questo il governo Meloni è impegnato a portare avanti un processo di riforme che possano ridisegnare l’architettura istituzionale garantendo stabilità e scongiurando il riproporsi di quegli scenari paludosi che hanno danneggiato l’Italia». Lo scrive Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, in una lettera a Il Foglio.

L’alternativa

Secondo la sorella di Giorgia Meloni è un bene «che le opposizioni si propongano come alternativa al governo, ma mi auguro che vogliano alzare davvero l’asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica» alla premier. La riforma del premierato, assicura Arianna Meloni, «serve proprio a superare queste degenerazioni in maniera strutturale, sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando così l’articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. Sarebbe bello confrontarsi conle opposizioni su questo tema, magari senza i filtri dell’ideologia».

