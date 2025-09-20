Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Schlein a Open: Candidato premier nel 2027? "Lo sceglieremo insieme, sono testardamente unitaria" – Il video

20 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Parma, 19 settembre 2025 "Il candidato premier alle elezioni del 2027 lo scieglieremo insieme con gli altri membri della coalizione, con il criterio che ci daremo insieme. Sono testardamente unitaria. Se lo dicessi adesso non lo sceglieremmo insieme" così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al Festival di Open a Parma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

