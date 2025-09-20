Bufera su X Factor, i social sollevano sospetti sulla versione napoletana di “La cura per me”: «Cantava stonata, l’hanno post-prodotta» – Il video

Sulla cantante Vicky Della Peruta piovono critiche da TikTok, oltre che dal tavolo dei giudici. E intanto una creator la accusa di averle rubato il testo della canzone

La sua versione di La cura per me di Giorgia, in napoletano e spagnolo, non ha convinto tutti i giudici di X Factor. Durante le audizioni del celebre talent, il «no» di Paola Iezzi ha spezzato il sogno di Vicky Della Peruta di incassare un percorso perfetto. L’esibizione della giovane aspirante artista è finita immediatamente sotto lo scrutinio degli esperti musicali e dei social media.

La presunta stonatura e la post-produzione

A sollevare più di un sopracciglio è stato l’account TikTok “Hype Real Music”, secondo cui la versione trasmessa dal programma sarebbe stata modificata e «post-prodotta» per correggere lievi (e non lievi) errori di canto. Dagli audio che si sentono sul social, soprattutto quando viene rallentata la versione non passata in produzione e trasmessa in tv, secondo l’account sarebbe lampante la mancanza di intonazione rispetto a quella invece «corretta» per essere distribuita nelle case degli italiani.

Le accuse dai social: «Mi hai rubato il testo»

«È stato un po’ un azzardo da parte tua…» l’aveva criticata Paola Iezzi, mettendo in guardia la giovane Vicky Della Peruta dal tentare di misurarsi con canzoni di livello musicale molto difficile da raggiungere. Eppure, quelle della giudice e quelle dei social non sono le uniche critiche che sono piovute addosso alla concorrente di X Factor. Adiva, una giovane attiva sui social, ha accusato Vicky di averle rubato il testo del riadattamento di La cura per me di Giorgia. Non è chiaro però se sia un’accusa fondata.

Video in copertina: Hype Real Music