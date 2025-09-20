Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
CULTURA & SPETTACOLOMusicaSuoni e VisioniTvVideoX Factor

Bufera su X Factor, i social sollevano sospetti sulla versione napoletana di “La cura per me”: «Cantava stonata, l’hanno post-prodotta» – Il video

20 Settembre 2025 - 21:49 Alba Romano
embed
Sulla cantante Vicky Della Peruta piovono critiche da TikTok, oltre che dal tavolo dei giudici. E intanto una creator la accusa di averle rubato il testo della canzone

La sua versione di La cura per me di Giorgia, in napoletano e spagnolo, non ha convinto tutti i giudici di X Factor. Durante le audizioni del celebre talent, il «no» di Paola Iezzi ha spezzato il sogno di Vicky Della Peruta di incassare un percorso perfetto. L’esibizione della giovane aspirante artista è finita immediatamente sotto lo scrutinio degli esperti musicali e dei social media. 

La presunta stonatura e la post-produzione

A sollevare più di un sopracciglio è stato l’account TikTok “Hype Real Music”, secondo cui la versione trasmessa dal programma sarebbe stata modificata e «post-prodotta» per correggere lievi (e non lievi) errori di canto. Dagli audio che si sentono sul social, soprattutto quando viene rallentata la versione non passata in produzione e trasmessa in tv, secondo l’account sarebbe lampante la mancanza di intonazione rispetto a quella invece «corretta» per essere distribuita nelle case degli italiani.

@hyperreal.music Stessa performance, 2 versioni? #xfactor #xfactoritalia #talent @X Factor Italia suono originale – Hyperreal.music

Le accuse dai social: «Mi hai rubato il testo»

«È stato un po’ un azzardo da parte tua…» l’aveva criticata Paola Iezzi, mettendo in guardia la giovane Vicky Della Peruta dal tentare di misurarsi con canzoni di livello musicale molto difficile da raggiungere. Eppure, quelle della giudice e quelle dei social non sono le uniche critiche che sono piovute addosso alla concorrente di X Factor. Adiva, una giovane attiva sui social, ha accusato Vicky di averle rubato il testo del riadattamento di La cura per me di Giorgia. Non è chiaro però se sia un’accusa fondata.

Video in copertina: Hype Real Music

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La Ferragni fa pagare il Pandoro gate ai suoi dipendenti: 3 su 4 mandati via. Calabi taglia radicalmente i costi di Fenice, ma ora si fa pagare 220 mila euro

2.

Cristiano Malgioglio e la verità definitiva su “Gelato al cioccolato”: «Non ci sono doppi sensi»

3.

L’addio tra Monica Bellucci e Tim Burton, l’attrice e il regista si separano: come hanno annunciato la separazione

4.

Il duetto con Matteo Bocelli e lo scontro con Laura Pausini, Gianluca Grignani farà causa alla cantante romagnola: il nodo della canzone “proibita”

5.

Stefano De Martino, lite al ristorante con Caroline Tronelli: «Lei se n’è andata. Da sempre gelosa di Belen». La sfuriata dopo i video intimi rubati

leggi anche
x factor 2025 gabbani finale
CULTURA & SPETTACOLO

X Factor 2025 torna giovedì 11. Pronto all’esordio Francesco Gabbani, finale ancora in piazza a Napoli

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Manuel Agnelli contro l’industria musicale italiana: «Al primo disco ti mandano a fare San Siro e poi si esplode»

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

X Factor, il nuovo giudice dell’edizione 2025 sarà Francesco Gabbani

Di Gabriele Fazio
Giudici di X Factor, Achille Lauro, Jake La Furia, Giorgia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli
CULTURA & SPETTACOLO

X Factor 2025, confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. L’uscita di Agnelli agita la produzione: chi lo sostituirà?

Di Alba Romano