Anas insieme ai Donatorinati della Polizia di Stato per promuovere e donazioni di sangue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Anas e Donatorinati Polizia di Stato hanno promosso a Roma una raccolta di sangue, unendo donazione, prevenzione e sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e dimezzare le vittime di incidenti entro il 2030, puntando alla Vision Zero nel 2050. L'iniziativa si è tenuta davanti al Viminale. Courtesy: Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev