La bufala della copertina del Time su Robert F. Kennedy Jr. e il verme nel cervello

L'immagine virale che ritrae il Segretario alla Sanità americana con un verme parassita nel cervello è falsa

Da tempo Robert F. Kennedy Jr., figlio di Robert Kennedy e nipote dell’ex presidente John F. Kennedy, è diventato una figura politica estremamente divisiva negli Stati Uniti. In principio noto per il suo attivismo ambientalista, negli ultimi anni si è guadagnato notorietà come scettico sui vaccini e sostenitore di numerose teorie complottiste, comprese quelle che collegano i vaccini all’autismo. Dopo essersi presentato come candidato indipendente per la presidenza, ha poi rinunciato alla corsa ed è stato nominato da Donald Trump come Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS). Il suo insediamento all’HHS, dove supervisiona agenzie chiave come il CDC e il NIH, ha sollevato allarme nella comunità scientifica e tra gli esperti di salute pubblica. È proprio grazie a questo clima di controversie che negli ultimi mesi ha cominciato a circolare online una presunta copertina della rivista Time che mirava a colpire Kennedy sfruttando una sua precedente testimonianza secondo la quale era stato affetto da un parassita nel cervello.

La copertina del Time con Robert F. Kennedy Jr. ritratto con un verme che gli esce dal naso è falsa.

La rivista Time non ha mai pubblicato la copertina in questione, si possono controllare gli archivi qui

Robert F. Kennedy Jr. ha effettivamente rivelato in una deposizione del 2012 di aver sofferto di problemi cognitivi nel 2010 a causa di quello che un medico aveva identificato come un parassita morto nel suo cervello.

Analisi

La falsa copertina è stata ampiamente condivisa su X, Facebook, Threads e Reddit. L’immagine mostra il volto di Robert F. Kennedy Jr. con un verme che sembra fuoriuscire dal naso e dall’orecchio sinistro. Il titolo, in inglese, recita: “The end of American science” ovvero “La fine della scienza americana”. Le prime immagini della copertina sembrano risalire ai primi di maggio 2025, diffuse da utenti americani.

In Italia invece, la notizia sembra diffondersi verso inizio settembre. Un post in particolare, pubblicato da Matteo Bassetti, condivide l’immagine definendola una “sintesi perfetta” di ciò che l’amministrazione Trump ha fatto finora, accusando “sciamani e trogloditi” di governare la salute pubblica. Da qui la notizia fa il giro dei social italiani.

La storia del verme

Per quanto bizzarra la storia del verme nel cervello potrebbe essere l’unica parte semi veritiera dell’immagine virale. Nel 2010 Robert F. Kennedy Jr. soffrì di gravi problemi cognitivi, inizialmente attribuiti a un tumore cerebrale, poi ricondotti, secondo i suoi medici ad una neurocisticercosi, infezione causata da larve di Taenia solium, probabilmente contratta durante i suoi viaggi, e a un avvelenamento da mercurio. Sebbene Kennedy avesse dichiarato che un verme gli avesse mangiato una parte del cervello, gli esperti hanno chiarito che il parassita non divora i tessuti ma forma cisti che comprimono i neuroni, causando sintomi neurologici.

La verità sulla foto

Un controllo sull’archivio ufficiale di Time ha immediatamente dimostrato la falsità dell’immagine. Alcuni utenti hanno suggerito che si trattasse della copertina pianificata per settembre, anche se la data sulla foto risulta illegibile.

Tuttavia è sufficiente consultare i social del Time per verificare la falsità della notizia. La copertina datata 18 settembre 2025 è dedicata al presidente della Corea del Sud, Lee Jae-Myung, mentre quella dell’11 settembre tratta dell’uccisione dell’attivista Charlie Kirk.

La creazione e diffusione della foto sono quindi una chiara critica a Robert F. Kennedy Jr. sul piano della credibilità e della salute mentale, strumentalizzando le sue passate problematiche sanitarie, in particolare la neurocisticercosi e l’avvelenamento da mercurio. Infine, l’utilizzo del titolo “The end of American science” suggerisce che l’obiettivo della diffusione fosse quello di criticare la posizione Kennedy come Segretario dell’HHS (Sanità), dato il suo background di negazionista scientifico e promotore di teorie cospirazioniste.

Conclusione

La presunta copertina del Time che ritrae Robert F. Kennedy Jr. con un verme nel cervello, intitolata “The end of American science”, è un falso. Nonostante l’immagine sia una bufala, essa sfrutta dettagli reali e controversi sulla salute passata di Kennedy, tra cui la diagnosi di un parassita. La rapida diffusione di questa immagine falsa sottolinea la politicizzazione della figura di Kennedy e le numerose controversie sulle sue terorie in materia di salute pubblica.



