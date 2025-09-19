Usa, gli esperti di Robert Kennedy modificano le raccomandazioni per il vaccino MPRV

È quello contro morbillo, parotite, rosolia e varicella

Gli esperti di Robert Kennedy Jr votano per modificare le raccomandazioni sulla vaccinazione. Interrompendola per i bambini sotto i quattro anni per il vaccino combinato contro morbillo, parotite, rosolia e varicella (MPRV). Il nuovo Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione del Segretario alla Salute di Donald Trump si è riunito e, secondo il New York Times, tra le liti e il caos il voto è finito 8 a 3. Il vaccino protegge da morbillo, parotite, rosolia e varicella.

La riunione

La riunione si è conclusa senza una votazione programmata sull’opportunità di vaccinare i neonati contro l’epatite B come attualmente avviene. Sempre secondo il Nyt è improbabile che la decisione di revocare la raccomandazione sul vaccino MPRV abbia conseguenze estese. Le raccomandazioni per altri vaccini somministrati separatamente per proteggere da queste malattie – la pratica più comune – rimangono invariate. La vaccinazione di questa fascia d’età contro queste malattie sarà ora prioritaria attraverso due vaccinazioni distinte. Una contro le prime tre malattie (morbillo, parotite, rosolia) e una contro la varicella. «Questa è un’altra strategia per spaventare i genitori», ha dichiarato ai giornalisti Sean O’Leary, specialista in malattie infettive e pediatria.

I tassi di vaccinazione

I tassi di vaccinazione negli Usa sono in calo dall’inizio della pandemia di Covid-19. Questo solleva il timore di una recrudescenza di malattie contagiose mortali, come il morbillo. Che ha già causato tre decessi nel Paese nel 2025, una situazione che non si vedeva da oltre 30 anni.