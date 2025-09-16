Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Trump salta la veglia per Charlie Kirk, il presidente non è tornato dal suo golf club in New Jersey

16 Settembre 2025 - 11:15 Davide Aldrigo
Presenti all'evento altri funzionari Maga. Il presidente Usa parteciperà probabilmente ai funerali in programma domenica 21 settembre

Donald Trump non ha partecipato alla grande veglia funebre per Charlie Kirk che si è tenuta domenica al John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts di Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Alle 18, ora in cui è cominciata la veglia, il presidente si trovava infatti in New Jersey, al Trump National Golf Club di Bedminster, una delle residenze di sua proprietà, dalla quale ha fatto ritorno alla Casa Bianca solo intorno alle 20. Pur avendo saltato la veglia, il presidente avrebbe comunque intenzione di partecipare alla commemorazione ufficiale di Kirk in Arizona il 21 settembre.

Gli spostamenti del presidente Trump negli ultimi giorni

Sebbene non risultassero appuntamenti nel tardo pomeriggio di domenica, il weekend di Trump era programmato da tempo. Giovedì 11 settembre, il giorno dopo la morte di Kirk, il presidente è volato a New York per l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle e in serata ha assistito a una partita di baseball della squadra locale, gli Yankees. La mattina dopo è stato intervistato in diretta su Fox & Friends, dopodiché si è spostato a Bedminster per il weekend. Nella serata di sabato, mentre era in New Jersey, Trump ha presenziato al galà “Hope Through Education”, durante il quale ha speso delle parole anche riguardo al recente assassinio di Kirk. Per tutta la giornata di domenica il presidente è rimasto al suo golf club, ma non è chiaro se abbia giocato o se avesse altri impegni.

Chi era Charlie Kirk per Trump

In assenza di Trump, altri funzionari dell’amministrazione e membri del Congresso hanno partecipato alla veglia per rendere omaggio al defunto attivista conservatore. Tra i presenti c’erano lo speaker della Camera Mike Johnson, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Quest’ultima ha parlato a nome del presidente, sottolineando che Trump «amava molto» Kirk. Kennedy Jr. ha anche aggiunto che lui e Kirk erano «fratelli spirituali» e «anime gemelle». Concetti in linea con quanto già espresso da Trump in occasione dell’assassinio di Kirk. «Era amato e ammirato da TUTTI, specialmente da me», aveva scritto il presidente su Truth, disponendo che le bandiere fossero ammainate a mezz’asta fino a domenica sera.

Foto copertina: EPA/JIM LO SCALZO| La fila per entrare al Kennedy Center prima della veglia funebre per l’attivista conservatore Charlie Kirk, a Washington, DC, USA, 14 September 2025

