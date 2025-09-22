Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Jovanotti con Mattarella a Istituto penale per minori di Nisida: Scuola pubblica mi ha dato molto – Il video

22 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 “Io credo nella scuola. La scuola pubblica italiana a me ha dato tantissimo da studente. Ho fatto incontri decisivi della mia vita, ho scoperto le mie potenzialità. ho messo a punto una passione e ho definito i miei orizzonti.” Così il cantante Jovanotti all'Istituto penale per i minorenni di Nisida. / Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

