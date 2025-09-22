Macron all'assemblea Onu: "La Francia riconosce lo Stato della Palestina” – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 “Fedele all’impegno storico del mio Paese in medio Oriente, dichiaro che la Francia riconosce oggi lo Stato della Palestina”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla conferenza di alto livello sulla soluzione a due Stati organizzata a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev