Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

"Netanyahu wanted", i cartelli dei manifestanti pro Palestina a Piazza dei Cinquecento a Roma – Il video

22 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Nel giorno in cui Cgil, Usb e altri sindacati hanno lanciato uno sciopero generale per la Palestina, una grandissima quantità di persone si è riunita a Piazza dei Cinquecento per manifestare contro la guerra in corso a Gaza e in Palestina. Molti i cartelli esposti. Una faccia di Benjamin Netanyahu in un manifesto dei ricercati con la scritta "wanted", moltissime bandiere della Palestina. "I bambini si abbracciano". "Immagina di essere così stupide da chiamare genocidio diritto di difendersi". Una bandiera dei pirati di Cappello di Paglia, tratta dal noto manga e anime One Piece e molti altri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

2.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

3.

Pontida, l’arrivo a sorpresa di Matteo Salvini. Il boato dei leghisti. Cosa risponde a chi gli chiede: «Come stai?»

4.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video