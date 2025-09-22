Lo sciopero per Gaza: metro 4 chiusa a Milano, disagi e ritardi a Roma. A Torino gli studenti bloccano il campus

L'astensione dal lavoro interessa anche il personale del gruppo Fs. Le fasce di garanzia

Scioperi nei trasporti e nelle scuole. Con modalità e piattaforme differenti. Da un lato la Cgil, dall’altro l’Usb. Che con Adl Cobas e Cub ha proclamato uno sciopero generale del settore pubblico e privato in solidarietà con la popolazione palestinese. Lo stop è stato indetto a livello nazionale e riguarderà trasporti pubblici, scuole, università e lavoratori portuali. «Tra le tante piazze convocate, quasi 80, anche quella di Roma, dalle ore 11 a Piazza dei Cinquecento: ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone», spiega l’Usb.

Lo sciopero per Gaza

In quanto «nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, contro le complicità del governo Meloni con lo stato di Israele, per fermare guerra e corsa al riarmo», spiega ancora il sindacato. L’astensione dal lavoro interessa anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – a partire dalla mezzanotte alle ore 23 di oggi – e con conseguenti variazioni sugli orari o cancellazioni di treni e altri mezzi di trasporto pubblici.

I ritardi a Roma

Alcuni treni regionali cancellati e ritardi fino a 80 minuti sono stati segnalati a Roma per lo sciopero. Al momento le linee metro della Capitale funzionano regolarmente. Chiusa la fermata Termini, su disposizione delle forze dell’ordine, in vista della manifestazione indetta da Usb e realtà palestinesi in programma dalle 11 in viale Luigi Einaudi, angolo piazza dei Cinquecento, nella zona della stazione.

La metro 4 chiusa a Milano

Sono aperte 4 linee della metropolitana su 5 a Milano. L’unica linea chiusa è la M4. L’astensione dal lavoro dei dipendenti dell’Atm prevede i consueti orari, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. In città – dove dalla notte scorsa piove, a tratti con intensità – si tiene oggi il corteo con percorso da piazzale Cadorna fino alla Stazione Centrale. Proprio per la manfestazione, fa sapere l’Azienda Trasporti Milano, gli itinerari di bus e tram potrebbero essere deviati, interrotti o rallentati.

A Torino

A Torino infine dalle 7 attivisti pro Pal e studenti hanno bloccato gli ingressi del Campus universitario Einaudi per impedire le lezioni. Altri blocchi sono previsti in altre sedi universitarie e nelle scuole superiori. «Anche noi dobbiamo svuotare le aule perché è nelle scuole che si riproduce tutta la società», scrivono i comitati studenteschi. «Fermiamo le scuole, fermiamo le città, fermiamo il mondo, perché a Gaza non ci sono più aule, non ci sono più ospedali, non c’è più tempo.

Blocchiamo tutto per Gaza, non possiamo più rimandare la costruzione di un mondo decente». Gli studenti si sono dati appuntamento alle 9.30 in piazza Arbarello. Da lì si sposteranno verso piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Porta Nuova, da dove partirà il corteo dei sindacati di base. Sono previsti disagi nel trasporto pubblico e ferroviario.

Foto copertina da: X