Tom Holland ricoverato dopo un incidente sul set del nuovo film di Spiderman: le sue condizioni

22 Settembre 2025 - 08:29 Alba Romano
tom holland spiderman
L'attore si trovava negli studios di Watford quando avrebbe battuto la testa e riportato una commozione celebrale

Incidente sul set del film del nuovo Spiderman: Brand New Day in arrivo. Ad essere coinvolto proprio l’attore che interpreta il ragno più famoso di Hollywood: il 29enne Tom Holland. Il volto del celebre supereroe Marvel è stato è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo una caduta avvenuta durante le riprese ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore avrebbe battuto la testa e riportato una commozione cerebrale. Immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza ha trasferito Holland in ospedale per accertamenti e cure.

Stop alle riprese

La produzione del film, un colossal dal budget stimato in 150 milioni di sterline, è stata temporaneamente sospesa. Stando alle prime informazioni, lo stop potrebbe durare diverse settimane, il tempo necessario per permettere all’attore di recuperare completamente. Il padre di Holland, Dominic, ha confermato pubblicamente che il figlio resterà lontano dal set per un po’, rassicurando però i fan sulle sue condizioni. Nel fine settimana l’attore era stato visto a una cena di beneficenza a Mayfair insieme alla co-protagonista Zendaya, ma avrebbe lasciato l’evento in anticipo dopo essersi sentito poco bene.

