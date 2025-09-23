Addio a Claudia Cardinale, mito del cinema italiano. Aveva 87 anni

La notizia è stata confermata dal suo agente all’agenzia Afp: l’artista si è spenta nella regione parigina, dove viveva da tempo

È morta a 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più iconiche del cinema italiano e internazionale. La notizia è stata confermata dal suo agente all’agenzia Afp: l’artista si è spenta nella regione parigina, dove viveva da tempo.

Vita e carriera

Nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia siciliana, Cardinale conquistò il grande schermo fin dagli anni Sessanta, imponendosi come volto simbolo del cinema d’autore e popolare. Indimenticabile in Il Gattopardo di Luchino Visconti, 8½ di Federico Fellini, C’era una volta il West di Sergio Leone e in decine di altri film che hanno fatto la storia della settima arte. Con la sua presenza magnetica e la voce inconfondibile, Cardinale seppe attraversare generi e decenni, lavorando con registi del calibro di Mauro Bolognini, Luigi Comencini, Henri Verneuil e Blake Edwards, imponendosi anche a livello internazionale senza mai rinnegare le proprie radici italiane.

Premi e riconoscimenti

Nella sua carriera ha ricevuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo: dal Leone d’Oro alla carriera alla Mostra di Venezia al David di Donatello, fino al titolo di ambasciatrice dell’UNESCO per i diritti delle donne. Figura di straordinaria eleganza, simbolo di emancipazione e modernità, Claudia Cardinale lascia un’eredità artistica e culturale che travalica lo schermo.