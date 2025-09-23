L’assemblea Onu e il nodo Palestina. Guterres: «Condanno Hamas ma nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza». Atteso il discorso di Trump

Presente a New York anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il segretario generale: «I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace»

«Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Queste le parole del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell’80esima Assemblea Generale. «Nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere – ha aggiunto – Ognuno di essi è un avvertimento». «Il nostro mondo sta diventando sempre più multipolare. Questo può essere positivo, perché riflette un panorama globale più diversificato e dinamico. Ma la multipolarità senza istituzioni multilaterali efficaci provoca il caos, come l’Europa ha imparato a sue spese, dando origine alla Prima Guerra Mondiale», ha dichiarato Guterres. «I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato e senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace, ma prevarrà l’estremismo e il radicalismo», ha dichiarato. «Ringrazio il governo della Francia e il regno della Arabia Saudita per portare avanti la soluzione a due stati», ha proseguito Guterres. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che «la distruzione di Gaza è andata ben oltre qualsiasi altra cosa abbia vissuto durante il suo mandato». «Condanno Hamas» per quanto ha fatto il 7 ottobre, ha affermato, ma «nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza», per questo chiede un «cessate il fuoco» immediato e un altrettanto immediato «rilascio di tutti gli ostaggi».

Attesa per il discorso di Donald Trump

il primo a parlare, dopo il segretario generale dell’Onu e la presidente dell’Assemblea Generale, sarà il presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, seguito dal capo della Casa Bianca, Donald Trump, in qualità di Paese ospitante. Non sarà per il tycoon un discorso facile. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha accusato nelle ultime ore le Nazioni Unite di “«non fare il loro lavoro»” e “«non giocare alcun ruolo»” negli sforzi per giungere a una tregua in Ucraina e a Gaza. «Il presidente sfiderà l’Onu a trovare il suo significato, il suo scopo e la sua utilità come organizzazione perché non sembra che stia facendo il suo lavoro, ed è piuttosto brava a spendere un sacco di denaro», ha dichiarato Rubio a Fox News. La premier Giorgia Meloni, appena arrivata, parlerà invece domani.