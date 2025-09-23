Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀAlpinismoGazaPalestinaSvizzeraValle d'AostaVideo

Bandiera palestinese sulla croce del Cervino: l’annuncio dell’alpinista Hervé Barmasse – Il video

23 Settembre 2025 - 13:47 Ugo Milano
embed
L'alpinista valdostano su Instagram: «Se non troviamo la forza di fermare un genocidio — oggi riconosciuto anche dalle Nazioni Unite — è l’intera umanità a essere in pericolo»

Una bandiera palestinese sventola sulla croce in vetta al Cervino, quota 4478 metri. Un breve video dove si sente solo il rumore del vento. È il gesto di denuncia dell’alpinista valdostano Harvé Barmasse, postato su Instagram durante la giornata di scioperi e manifestazioni per Gaza di ieri 22 settembre. «Il tempo non è soltanto ciò che scorre: è, soprattutto, ciò che resta. È la misura invisibile delle nostre azioni, del nostro coraggio e dei nostri silenzi», si legge nella descrizione. «Se non troviamo la forza di fermare un genocidio — oggi riconosciuto anche dalle Nazioni Unite — è l’intera umanità a essere in pericolo. Perché in un futuro non troppo lontano qualcuno potrebbe ancora decidere, per interesse o follia, chi sacrificare: una minoranza, un popolo, una religione, una cultura», scrive Barmasse prima di concludere con una citazione di Primo Levi: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento

2.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

3.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

4.

«Ti farò questa domanda»: le intercettazioni tra Scarpinato (M5s) e Natoli sull’inchiesta Mafia & appalti e Borsellino

5.

Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv»

leggi anche
gaza 23 settembre
ESTERI

Gaza, nuova notte di bombardamenti: almeno 37 morti. Erdogan: «Hamas non è un’organizzazione terroristica»

Di Ugo Milano
giorgia meloni riconoscimento palestina azzardo
ESTERI

Perché Giorgia Meloni non vuole riconoscere lo Stato di Palestina: «C’è rimasto ben poco»

Di Alessandro D’Amato
riconoscimento palestina
ESTERI

Cosa significa riconoscere lo Stato di Palestina e quanti Paesi lo hanno già fatto

Di Ugo Milano