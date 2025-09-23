Mattarella: "La pluralità di opinioni è una ricchezza da difendere" – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 22 settembre 2025 "La scuola, per definizione, è luogo dell’apertura, dell’inclusione, della scoperta. È il luogo dell’apprendimento del metodo scientifico e di ricerca che permette di promuovere il progresso. È il luogo ove si valorizzano i talenti di ciascuno, nella diversità con cui si esprimono. È il luogo in cui deve prevalere il rispetto della personalità di ciascuno. In cui deve regnare la consapevolezza che la diversità, la pluralità anche delle opinioni, sono una ricchezza di libertà da difendere. Una libertà conquistata a caro prezzo dal nostro Paese" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev