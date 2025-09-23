Prato: scarcerata la donna che fece un figlio con un allievo. Il Tribunale: «Pronta al reinserimento sociale»

I giudici hanno disposto per lei l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il marito le è rimasto accanto, crescendo anche il piccolo nato dalla relazione extraconiugale

La donna di Prato condannata per violenza sessuale su un minore, il ragazzo a cui impartiva ripetizioni e da cui ebbe un figlio, è stata scarcerata. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto per lei l’affidamento in prova, ritenendola pronta a un percorso di reinserimento sociale. La decisione segna un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria che aveva suscitato forte clamore mediatico sette anni fa. Secondo quanto comunicato dai suoi legali, Massimo Nistri e Mattia Alfano, la donna ha rispettato tutti i passaggi previsti dalla giustizia, affrontando sia la condanna che i percorsi riabilitativi stabiliti. «Ha mostrato piena acquiescenza alla sentenza – hanno sottolineato – e oggi può finalmente pensare a ricostruire la propria vita e i propri affetti personali, a partire dal rapporto con il figlio».

I legali: «La vicenda non deve essere spettacolarizzata»

Gli avvocati hanno inoltre invitato a spostare l’attenzione dal sensazionalismo che aveva accompagnato la vicenda a un’analisi più profonda: «Si tratta di una storia complessa, che dovrebbe essere letta non come spettacolo mediatico, ma come caso di riflessione sociologica sulle fragilità personali e relazionali che vi si intrecciano». La scarcerazione non chiude del tutto il capitolo giudiziario, ma apre la strada a una fase nuova, in cui la donna dovrà dimostrare di saper conciliare il reinserimento sociale con le responsabilità familiari.

Il caso nel 2018 e la condanna definitiva due anni fa

La vicenda risale a sette anni fa, quando la donna, oggi 37enne, era rimasta incinta di un suo allievo 14enne. All’epoca, il ragazzino – un vicino di casa che aveva pochi anni in meno del primogenito della donna – si recava da lei per prendere lezioni private di inglese. La condanna definitiva di 6 anni e mezzo per atti sessuali e violenza su minore, è arrivata nel 2023. Il marito della donna, con cui aveva già un figlio, le sarebbe sempre rimasto accanto, crescendo anche il bambino nato dalla relazione extraconiugale.