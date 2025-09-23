Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAPunti di VistaVideo

Rutte: Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio, condanniamo azione russa in Estonia – Il video

23 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Aia, 23 settembre 2025 “A seguito dell'incontro, gli alleati hanno rilasciato una forte dichiarazione di solidarietà e determinazione. Hanno condannato le azioni sconsiderate della Russia, che rappresentano un rischio crescente, un errore di calcolo e mettono in pericolo vite umane. Gli alleati hanno ribadito che il nostro impegno comune per la difesa collettiva è incrollabile.” Così il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

2.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video

3.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

4.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

5.

Servizio sanitario veterinario: la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti, domestici e non, firmata da Michela Brambilla