Tajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati – Il video

23 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Come disse Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. La soluzione dei due Stati, con la coesistenza pacifica di palestinesi e israeliani, è l'unica soluzione praticabile per garantire un futuro di pace e prosperità in Medio Oriente. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale ottenere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il ripristino del pieno accesso umanitario. Dall'inizio del conflitto, l'Italia ha fornito migliaia di tonnellate di aiuti alla popolazione palestinese. Ringrazio in particolare la Giordania, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e tutti i partner regionali che hanno collaborato a questo sforzo cruciale. Abbiamo anche organizzato evacuazioni mediche per curare in Italia centinaia di bambini palestinesi. Sappiamo che questo non è sufficiente", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani all'assemblea generale dell'Onu. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

