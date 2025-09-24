Arrestati a Nizza oltre cento tifosi della Roma, sequestrati bastoni e taglierini. Città blindata per la partita di stasera

La polizia francese in tenuta antisommossa ha impedito lo scontro tra le tifoserie. Rafforzate le misure di sicurezza

Appena arrivati a Nizza, per seguire la Roma nella trasferta di Europa League, centinaia di ultras giallorossi sono stati fermati e perquisiti. Ad allertare la polizia francese è stata la Digos, che aveva già sequestrato spranghe e mazze da baseball prima della partenza dalla capitale. «Gli arrestati sono messi a disposizione dell’autorità giudiziaria sotto l’autorità della Procura della Repubblica di Nizza», ha fatto sapere il prefetto della città. I 103 tifosi sono stati arrestati nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre. Le tifoserie si erano date appuntamento alle 22:30 in piazza Massena, a due passi dal lungomare, ma il contingente della gendarmerie ha impedito che venissero a contatto. Agli arrestati sono stati sequestrati bastoni, taglierini, petardi e fumogeni.

Aumentati i controlli per la partita di stasera

Dopo gli scontri evitati per poco, le autorità francesi hanno aumentato le misure di sicurezza per la partita che si giocherà stasera alle 21:00 allo stadio Allianz Riviera. Oltre 400 agenti e un tragitto già pianificato per scortare i tifosi romanisti. A preoccupare le forze dell’ordine c’è l’alto grado di rivalità tra le due squadre. La curva del Nizza è, infatti, gemellata con quella dell’Inter che è a sua volta molto vicina alla Lazio. A tal punto che i tifosi francesi avrebbero intonato cori laziali per istigare gli ultras giallorossi.