Il Tottenham vince l’Europa League: battuto il Manchester United nel derby inglese in finale

Agli Spurs basta un gol di Brennan Johnson per conquistare il titolo e la qualificazione di diritto alla prossima Champions League

È il Tottenham ad aggiudicarsi la prima delle coppe europee di calcio in palio, l’Europa League. Gli Spurs hanno battuto questa sera in finale il Manchester United di misura: 1-0 grazie alla rete sul finire del primo tempo di Brennan Johnson. i Reds hanno provato a ribaltare il risultato fino all’ultimo (97 i minuti giocati) ma senza successo. A Bilbao il derby britannico lo vince il Tottenham, che alza così un trofeo europeo per la prima volta dopo 41 anni (ovvero dall’ultima Coppa Uefa vinta). E si aggiudica così pure la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nonostante in Premier League si appresti a chiudere la stagione appena sopra la zona retrocessione (come lo stesso Manchester, d’altronde).

Foto di copertina: ANSA/EPA/LUIS TEJIDO