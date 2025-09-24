Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Attacco Flotilla, Meloni: Pericoloso e irresponsabile entrare in teatro guerra per consegnare aiuti – Il video

24 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "La mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale, stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità. Il ministro Crosetto ha autorizzato la nave Fasan ad avvicinarsi per garantire soccorso e assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo, anche se non è previsto l'uso della forza militare". Lo dice Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. "Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Richiamo tutti alla responsabilità, particolarmente per quanto riguarda parlamentari italiani" ha aggiunto la premier da New York sulla Global Sumud Flotilla per Gaza. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

