Bill Clinton nel 2024: Offrimmo ai palestinesi la soluzione a due Stati, ma dissero di no – Il video

24 Settembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 È tornato virale un video di Bill Clinton dell'ottobre 2024, girato in Michigan durante la campagna elettorale di Kamala Harris e Mike Waltz, nel quale l'ex Presidente Usa racconta dei suo sforzi per una soluzione di duo popoli due Stati in Medio Oriente, ostacolata dai palestinesi. "Badate, io ci ho lavorato sodo. L’unica volta in cui Yasser Arafat non mi disse la verità è stata quando mi promise che avrebbe accettato l’accordo di pace che avevamo elaborato. Quell’accordo avrebbe dato ai palestinesi uno stato sul 96% della Cisgiordania, oltre a tutta la striscia di Gaza, più un 4% di territorio israeliano, e avrebbero potuto scegliere quale 4%. E avrebbero avuto una capitale a Gerusalemme est. Ma i palestinesi dissero di no", dichiarò Clinton. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

