Global Sumud Flotilla, i manifestanti al presidio a Montecitorio fanno rumore con le chiavi – Il video

24 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 A seguito della notizia secondo la quale le navi della Global Sumud Flotilla sono state attaccate da dei droni, è stato organizzato un presidio davanti a Palazzo Montecitorio. In apertura del presidio i manifestanti hanno fatto rumore con chiavi e catenelle fatte sbattere contro le transenne che circondano la piazza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

