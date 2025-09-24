Guerra in Ucraina, Tajani: "L'obiettivo è una pace giusta e duratura" – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 "L’obiettivo dell’Italia è molto chiaro: una pace giusta e duratura. La nostra priorità è il rispetto del diritto internazionale. Siamo, naturalmente, al fianco dell’Ucraina, che lotta per difendere la propria libertà e sovranità. Questa è una priorità fondamentale nelle Nazioni Unite, nel G7 e nell’Unione Europea. Voglio sottolineare con chiarezza che non siamo in guerra con la Russia. Il nostro obiettivo è portare la Russia al tavolo dei negoziati per una pace giusta. Siamo pienamente convinti che un percorso di pace sia ancora possibile. Come disse papa Leone, non possiamo abbandonare la speranza di pace. Sosteniamo pienamente gli sforzi del presidente Trump per raggiungere una soluzione negoziata ed equa al conflitto. A tal fine, esortiamo la Russia a cessare gli attacchi e a dare seguito al vertice in Alaska. È tempo di avviare negoziati diretti con l’Ucraina. L’Italia sostiene con forza questo processo politico, che tutti dobbiamo appoggiare. Questa è la chiave per porre fine al conflitto" così il Ministro Tajani, intervenendo al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev