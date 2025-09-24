È un’Italvolley schiacciasassi, 3-0 al Belgio e semifinale prenotata: si avvicina il sogno mondiale

Una partita dominata dal primo all'ultimo punto contro la squadra che era riuscita a sconfiggere gli azzurri ai gironi

È un trionfo senza appello quello dell’Italvolley, che con un 3-0 secco sconfigge il Belgio e stacca il pass per la semifinale del Mondiale nelle Filippine. Al penultimo atto della rassegna iridata, gli azzurri di coach Fefe De Giorgi affronteranno la vincente di Polonia-Turchia.

La partita dominata e la “vendetta” contro il Belgio

Si potrebbe chiamare vendetta, servita gelida e quando più contava, quella degli azzurri contro il Belgio. La nazionale di Emanuele Zanini aveva battuto 3-2 l’Italia durante la prima fase, spezzando la disperata rimonta dei ragazzi di De Giorgi e costringendoli a qualificarsi come secondi del girone. Ora, tre partite più tardi, la storia è completamente diversa. La vittoria è dominante: 25-13 nel primo set, un 25-18 ripetuto con lo stampino nel secondo e nel terzo per ufficializzare la conquista della semifinale. Tre anni più tardi, si fa sempre più vicina la possibilità di bissare il successo di Katowice e portarsi a casa il quinto titolo mondiale della storia.