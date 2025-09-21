Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
SPORTArgentinaFilippinePallavolo

L’Italvolley travolge l’Argentina, gli azzurri di De Giorgi volano ai quarti: chi sarà il prossimo avversario ai Mondiali

21 Settembre 2025 - 11:24 Ugo Milano
embed
pallavolo-maschile italia argentina
pallavolo-maschile italia argentina
La nazionale italiana si è imposta per 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-20 e 25-22

La nazionale italiana maschile di pallavolo supera l’Argentina in tre set e si qualifica ai quarti dei Mondiali, in corso a Manila. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi si sono imposti per 3-0, con il punteggio di 25-23, 25-20 e 25-22. Il prossimo avversario sarà la vincente tra Belgio e Finlandia in programma alle 16 di oggi, domenica 21 settembre.

Il primo set in svantaggio, poi la rimonta

Dopo un primo set passato tutto in svantaggio, gli azzurri sono riusciti a rimontare gli argentini e a portarsi avanti. Nei due set successivi, la squadra di De Giorgi è cresciuta in ritmo e intensità, riuscendo a tenere botta alla buona prestazione degli avversari, che hanno chiuso il match senza aggiudicarsi alcun set.

Articoli di SPORT più letti
1.

Schiaffo alla staffetta azzurra, respinto il ricorso dell’Italia. La rabbia di Jacobs sul contatto in gara: «Mai vista una cosa così» – Il video

2.

I calciatori del Monaco costretti a spogliarsi in aereo: il curioso episodio prima della partita di Champions League – Il video

3.

Bjorn Borg, il cancro alla prostata e la fuga dal tennis: «Così Loredana Bertè mi ha salvato»

4.

Andrea Dallavalle e il festeggiamento inaspettato per l’argento nel salto triplo, sugli spalti spunta Matteo Berrettini: come ha reagito l’azzurro – Il video

5.

Larissa Iapichino e la lite in diretta col padre-allenatore: la strigliata prima dell’eliminazione. È polemica: «Chiedile scusa» – Il video

leggi anche
paola egonu pallavolo mondiale velasco
SPORT

Paola Egonu racconta la ricetta del successo al Mondiale. E su Velasco: «Parla alla persona prima che all’atleta»

Di Davide Aldrigo
volley-femminile-campione-mondo
SPORT

Storico trionfo delle Azzurre: l’Italia è campione del mondo di volley femminile dopo 23 anni

Di Alba Romano
semifinali-mondiali-pallavolo-italia-brasile
SPORT

Mondiali femminili di volley, l’Italia vola in finale: sconfitto il Brasile per 3 a 2

Di Ugo Milano
daniele lavia
SPORT

Un disco da 15 kg sulla mano destra, frattura scomposta per il pallavolista Daniele Lavia. «Le due dita erano praticamente esplose»

Di Alba Romano