Spagna, guai per la moglie di Pedro Sanchez. Begona Gomez rinviata a giudizio: «Ha usato la sua assistente per attività personali»

La «primera dama» Begona Gomez è accusata di malversazione di fondi pubblici

Un giudice istruttore spagnolo ha chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez. Secondo le accuse la «primera dama» avrebbe usato la propria assistente a palazzo della Moncloa, sede del governo spagnolo, per attività non ufficiali. Gomez si sarebbe fatta aiutare nella sua attività di docente all’Università Complutense di Madrid, rendendosi responsabile secondo le accuse di malversazione di fondi pubblici. L’ateneo già un anno fa non le aveva rinnovato la cattedra di Trasformazione sociale, in seguito all’apertura delle indagini. Fonti del governo hanno espresso «stupore» per la richiesta di rinvio a giudizio, che sarà comunicata a Begona Gomez sabato prossimo, 27 settembre.

La risposta del governo spagnolo

«Ci domandiamo quale sia il motivo di far saltare le procedure e che la si convochi a dichiarare un sabato alle sei del pomeriggio», fanno sapere le fonti alla tv pubblica spagnola. «L’istruzione del giudice Juan Carlos Peinado si studierà a partire da oggi in tutte le facoltà di diritto del nostro Paese», ha dichiarato la vicepremier spagnola con delega al Lavoro, Yolanda Diaz, leader di Sumar. Il ministro della Giustizia, Felix Bolanos ha assicurato che il sistema giudiziario spagnolo «è molto garantista e senza dubbio un tribunale imparziale metterà le cose al suo posto».

Il leader dell’opposizione Feijoo: «Sanchez responsabile politico»

«Il fratello del presidente andrà alla sbarra e la moglie è sulla stessa strada. Quanti governi democratici sopporterebbero vedere processati due familiari diretti del presidente del governo?». Lo ha dichiarato in conferenza stampa Alberto Nunez Feijoo, leader del Partido Popular, schieramento conservatore che si trova all’opposizione. Anche il fratello di Sanchez, David, era stato rinviato a giudizio per presunte irregolarità in un incarico alla Provincia di Badajoz, dal quale si è successivamente dimesso. «La teoria della cospirazione, della persecuzione giudiziaria non funziona più. La responsabilità penale sarà accertata nei rispettivi casi. Ma la responsabilità politica di Pedro Sanchez è provata», ha attaccato Fejoo.

Foto copertina: EPA / JAVIER LIZON | Begona Gomez durante una seduta in Parlamento sulle indagini a suo carico