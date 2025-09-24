Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Trump: Avrei ristrutturato l'Onu con marmi e pareti in mogano, ma rifiutarono – Il video

24 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “Molti anni fa, un immobiliarista di successo di New York, noto come Donald J. Trump, scommise sulla ristrutturazione e la ricostruzione di questo stesso complesso delle Nazioni Unite. […] Dicevo sempre: "Vi darò pavimenti in marmo e pareti in mogano. Vi daranno plastica". Ma decisero di andare in un'altra direzione, che all'epoca era molto più costosa e che in realtà produceva un prodotto di gran lunga inferiore.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

