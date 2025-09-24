Trump: Cina e India sono i principali finanziatori della guerra in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “L'unica domanda ora è quante altre vite andranno perse inutilmente da entrambe le parti. Cina e India sono i principali finanziatori della guerra in corso. Continuando ad acquistare petrolio russo. Ma senza scusa, nemmeno i paesi della NATO hanno tagliato gran parte dell'energia e dei prodotti energetici russi.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev