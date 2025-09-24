Trump dopo le critiche all'Ue incontra Von der Leyen: Donna intelligente, fa lavoro fantastico – Il video
(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “E' onore essere con una donna così potente e intelligente, è diventata mia amica. Fa un lavoro fantastico nel gestire tante nazioni diverse.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'incontro con la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, all'Onu, a New York. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev