Trump rimprovera l'Ue: E' imbarazzante che compri petrolio russo, la smetta subito – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “L'Europa deve intensificare i suoi sforzi. Non possono fare quello che stanno facendo. Stanno comprando petrolio e gas dalla Russia mentre combattono contro la Russia. Questo è imbarazzante per loro.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev