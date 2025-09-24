Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
La statua di Trump ed Epstein mano nella mano comparsa a Washington

24 Settembre 2025 - 07:59 Alba Romano
donald trump jeffrey epstein statue washington
A installarla un collettivo artistico. Rimarrà lì per una settimana

Mano nella mano, come dei veri amici. Sul National Mall di Washington di fronte al Campidoglio è comparsa una statua del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al finanziere Jeffrey Epstein. A installare l’opera, intitolata Best Friends Forever (Migliori amici per sempre), è stato un collettivo artistico anonimo. L’installazione rimarràfino a domenica, grazie al permesso del servizio che gestisce il parco, il National Park Service.

L’opera, in schiuma e resina dipinta per simulare il bronzo, è corredata da targhe con iscrizioni ironiche che alludono alla vicinanza tra Trump ed Epstein. La Casa Bianca ha subito definito l’installazione una «provocazione politica». E ha negato per l’ennesima volta qualsiasi relazione stretta del presidente con il finanziere, morto nel 2019 suicida nel carcere dove era rinchiuso per pedofilia. Trump ha più volte assicurato di aver preso le distanze da Epstein molto prima che venissero alla luce le accuse di stupro di minorenni.

