Zelensky: Onu diventato debole, non può fermare spargimento sangue, fa solo dichiarazioni – Il video

24 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Gli ucraini sono un popolo pacifico, ma sono un popolo che vuole vivere, vivere liberamente nel proprio paese indipendente. Ecco perché investiamo nella difesa per molte nazioni. Semplicemente non c'è altra via. Le nazioni possono parlare del loro dolore da palchi come questo, ma anche durante lo spargimento di sangue, non esiste un'istituzione internazionale che possa davvero fermarlo.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

