Abu Mazen (Anp): A Gaza in atto da due anni un genocidio – Il video

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Vi parlo oggi, dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento, condotta dalle forze di occupazione israeliane, in cui hanno ucciso e ferito più di 220.000 palestinesi.” Così il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese., Mahmoud Abbas, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev