Abu Mazen (Anp): Grazie a chi ha riconosciuto Palestina, esortiamo tutti gli Stati a farlo – Il video

(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Vorrei, a nome del popolo palestinese, esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento a tutti gli Stati che hanno recentemente riconosciuto lo Stato di Palestina e a quelli che intendono farlo presto. Esortiamo tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina.” Così il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, durante il suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev