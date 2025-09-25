Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Attilio Fontana a Bruxelles: Fondi coesione siano gestiti da Regione, lombardizzare l'Italia – Il video

25 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 settembre 2025 “Siamo qui al Comitato delle Regioni per sostenere la necessità che ci sia un'inversione di tendenza nelle prossime politiche economiche dell'Europa, sia per quanto riguarda l'entità delle risorse messe a disposizione, sia soprattutto per quanto riguarda la necessità che i fondi di coesione continuino ad essere gestiti direttamente dalle Regioni, che non abbiano invece, come vorrebbe proporre l'Europa, una gestione a livello centralizzato.” Così Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, a Bruxelles per ‘Lombardia. Europa: Vincere la sfida della competitività Courtesy: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

3.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

4.

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

5.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche