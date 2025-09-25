Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Commissione Covid, Bignami: Governo di allora sapeva di mascherine contraffatte, ma non fece nulla – Il video

25 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 “L'uso di queste mascherine contraffatte potrebbe aver determinato la morte di tante persone che pensavano di essere protette. Il Governo dell’epoca era stato messo a conoscenza dei fatti e non ce l’ha detto allora, dimostra l’omertà con cui stavano operando e continuano a operare”, lo ha detto Galeazzo Bignami di FdI durante una conferenza stampa sulle novità emerse finora dai lavori della commissione d’inchiesta Covid. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

