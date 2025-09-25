Crosetto al Senato: Piangiamo tutti per i bambini a Gaza, stiamo contribuendo a cambiare le cose – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Questa guerra fa male a tutti noi, non c'è qualcuno che ha una sensibilità superiore agli altri quando guarda la morte di un bambino palestinese. Non c'è nessuno di noi che abbia la coscienza chiusa o non pianga quando vede scene come quelle che vediamo in televisione. Non c'è nessuno che non si è sentito provocato allo stesso modo davanti a questo". Lo ha detto il ministro Crosetto, alzando i toni dopo le proteste di alcuni senatori nel corso della sua informativa. "Noi abbiamo, purtroppo, una limitazione della nostra possibilità di reazione come avreste voi se foste al governo. Nonostante questa limitazione abbiamo fatto tutto il possibile". Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev