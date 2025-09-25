Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Flotilla, Crosetto: "Invieremo seconda nave, non per far guerra a Israele ma per tutela cittadini" – Il video

25 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Ho chiesto, anche grazie all'aiuto di molti di voi, fino a che punto voleva spingersi la Flotilla e se dovesse essere o no una nostra preoccupazione il fatto che questa operazione potesse, una volta entrata nelle acque territoriali israeliane, essere rischiosa per i cittadini, per le persone che c'erano a bordo. Ci siamo chiesti cosa noi potevamo fare, cosa il Governo poteva fare, cosa la Difesa poteva fare per fermare, per impedire che si arrivasse a un punto di non ritorno. Quello che abbiamo potuto fare era questo: quello di inviare una nave in questo momento, alla quale se ne aggiungerà un'altra, la nave Alpino, che è già partita e che dispone di altre capacità, casomai servissero, ma non è nostra intenzione muovere le navi militari per porre guerra a un Paese amico. Noi siamo lì a tutelare i cittadini italiani, come lo siamo stati, come lo sono le navi della Marina militare quando ci sono situazioni di pericolo nel Mar Libico, per i pescatori italiani, quando si avvicinano troppo alla costa libica. È lo stesso meccanismo di tutela che parte e che parte sempre" così il Ministro Crosetto durante l'informativa urgente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

