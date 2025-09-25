Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Flotilla, l’ironia di Max Angioni sulle parole di Meloni: «Anche bloccare un carro armato in piazza Tienanmen non aiuta, è irresponsabile…» – Il video

25 Settembre 2025 - 18:31 Ugo Milano
Il comico in un video su Instagram ironizza sulle parole della premier, che ha definito la Global Sumud Flotilla «irresponsabile» e «contro il governo»

«La Flotilla non è che aiuta Gaza, piuttosto è contro il governo. È irresponsabile, quello sì». Così anche piazza Tienanmen «non è che aiuti per la protesta». E i fiori nei fucili contro la guerra in Vietnam «rovinano solo un’aiuola». Il comico Max Angioni affida a un video su Instagram la sua critica sarcastica alle parole di Giorgia Meloni, che ieri ha definito «gratuita, pericolosa e irresponsabile» l’iniziativa della Global Sumud Flotilla. Il comico usa il paradosso storico per lanciarsi in un grottesco viaggio a ritroso, sminuendo le proteste che hanno lasciato più il segno. Tutto «seguendo la logica della premier», come ha scritto Angioni nella descrizione del post. «L’opposizione utilizza una questione come la sofferenza del popolo palestinese per attaccare il governo italiano», aveva detto Meloni prima del suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu.

Le proteste storiche rovesciate: «Gandhi? Rischiava il raffreddore»

«Ma l’idea di andare a nascondere delle persone in cantina, in soffitta…», ironizza Angioni sulla resistenza a Le Chambon. «Se non le consegni alle S.S. stai solo ostacolando la giustizia, e poi se sono allergiche alla polvere?». Anche Mahatma Gandhi «sempre in giro con quella tunica, non faceva niente per l’India. Con la non violenza non si arriva da nessuna parte, al massimo rischiava un raffreddore», conclude.

