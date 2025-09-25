Fontana ricorda Giovanni Amendola: "Pagò con la vita sua opposizione al regime fascista" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "E' il giusto e doveroso riconoscimento per l’illustre componente di quest’Assemblea, che ha pagato con la vita la sua tenace opposizione al regime fascista. Giovanni Amendola fu il principale ispiratore e promotore di quell’iniziativa e della battaglia contro la deriva liberticida condotta in Parlamento e dalle pagine del quotidiano 'Il Mondo' da lui stesso fondato. La sua vicenda umana e politica rivela una personalità capace di coniugare riflessione filosofica e impegno civile. Le diverse esperienze vissute in giovinezza gli hanno permesso di interpretare con lucidità le aspirazioni della sua generazione e i problemi di una società in rapido mutamento. Il suo fervore intellettuale, espresso nell’appassionato lavoro giornalistico, non rimase mai fine a sé stesso. Si tradusse ben presto in un’intensa attività in difesa dei princìpi dello Stato di diritto" così il Presidente della Camera Fontana, intervenendo al convegno per ricordare il centenario della morte di Giovanni Amendola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev