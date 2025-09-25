Global Sumud Flotilla, Crosetto: "Ho inviato la Fregata Fasan per garantire assistenza" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, ieri notte, alle 3:50, dopo un confronto con il Capo di stato maggiore della Difesa, dopo un'analisi anche dal punto di vista giuridico della situazione, dopo aver condotto una valutazione e aver sentito il Presidente del Consiglio, che si trovava a New York, ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, che già si trovava in navigazione a nord di Creta, nell'ambito dell'operazione 'Mediterraneo Sicuro', approvata con la delibera Missioni da questo Parlamento. La fregata Fasan ha raggiunto l'area dove navigava la Global Flotilla per eventuale attività di soccorso, assistenza, protezione alle persone che dovessero essere in pericolo. Di questa decisione ho informato immediatamente l'addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l'addetto militare a Tel Aviv, l'Unità di crisi della Farnesina" così il Ministro Crosetto durante l'informativa urgente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev